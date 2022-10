Le prototype du boîtier de streaming Xbox "Keystone" est caché dans cette image, saurez-vous l'y trouver ?

Les dernières nouvelles font état non plus d'une clé/boîtier, mais d'une console complète dédiée au Cloud gaming. Reste à voir si ce coup de l'étagère était un petit teasing avant une annonce d'un troisième modèle de console Xbox, ou bien une simple farce de la part de Phil Spencer. Mais, puisque précédemment ses objets « cachés » ont ensuite débouché sur des annonces, il est fort probable que nous en sachions plus très rapidement.