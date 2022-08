Microsoft confirme un énième problème sur Windows 10 et Windows 11

Ce problème semble toutefois assez marginal, en cela qu'il ne touche qu'une portion bien précise d'utilisateurs : ceux qui ont installé manuellement la visionneuse XPS. En effet, cette dernière n'est pas activée par défaut sur la version 1803 de Windows 10 et les versions ultérieures de Windows, précise SoftPediaNews.

« Après l'installation de la mise à jour KB5014666, ou de mises à jour ultérieures, XPS Viewer peut ne pas être en mesure d'ouvrir des documents XML Paper Specification (XPS) dans certaines langues autres que l'anglais, y compris certains codages de caractères japonais et chinois », explique ainsi Microsoft dans un billet de blog.

« Ce problème affecte les fichiers XML Paper Specification (XPS) et Open XML Paper Specification (OXPS), poursuit la firme. Lorsque vous rencontrez ce problème, vous pouvez recevoir une erreur "Cette page ne peut pas être affichée" dans XPS Viewer, ou il peut cesser de répondre et avoir une utilisation élevée du CPU avec une utilisation de la mémoire en constante augmentation. Lorsque l'erreur est rencontrée, si XPS Viewer n'est pas fermé, il peut atteindre jusqu'à 2,5 Go d'utilisation de la mémoire avant de se fermer inopinément. »