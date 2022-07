Vous en rêviez, et ils l'ont fait : 3D Pinball de Windows obtient un portage sur Android !

Sorti à l'origine sur Windows 95, 3D Pinball (développé à l'origine en 1995 par Maxis, ça ne nous rajeunit pas) a fait le bonheur de petits et grands jusque sur Windows XP, avant de se perdre dans les limbes de l'espace. Côté Microsoft, aucun plan n'est à signaler pour rappeler le Cadet de l'Espace et réintégrer ce jeu d'anthologie.

Fort heureusement, une communauté de moddeurs est parvenue, via ingénierie inversée, à transformer le code du jeu en un format lisible. Après avoir extrait l'essence du jeu et utilisé la traduction de son code, des développeurs ont réussi à ramener 3D Pinball à la vie sur différentes plateformes comme des consoles Nintendo.

Désormais, et grâce aux efforts de Federico Matteoni et d'un autre développeur, il est même possible de retrouver le jeu sur Android. Et la marche à suivre pour rejouer à cette pépite est on ne peut plus simple, sans avoir à passer par un émulateur.