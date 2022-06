Pour une IA responsable, Microsoft restreint la reconnaissance faciale

Microsoft ajoute qu'il est important pour les sociétés privées d'adopter des attitudes responsables quant à l'intelligence artificielle, alors que la plupart des législations ne sont pas encore armées pour empêcher des usages non éthiques des technologies qui y sont liées.

La reconnaissance faciale n'est pas la seule à être dans le viseur de Microsoft. Sa technologie de synthèse vocale proposée par l'intermédiaire de la fonctionnalité de voix neurale personnalisée d'Azure AI est aussi concernée. Elle avait été accusée dans une étude de mars 2020 de produire des taux d'erreur très élevés parmi les populations noires et a été améliorée dans ce cas de figure pour éviter des discriminations.

Outre les inquiétudes liées à la vie privée, la reconnaissance faciale a été la cible de critiques à cause de taux d'échecs importants auprès des femmes et des individus non blancs.