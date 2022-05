Samsung et Microsoft travailleraient en étroite collaboration pour intégrer Xbox Cloud gaming sur nos TV

Le journaliste et insider Jeff Grubb affirme que Xbox collabore en ce moment avec Samsung dans le but de créer une application Xbox Cloud Gaming pouvant être directement intégrée aux téléviseurs de la marque sud-coréenne. Pour l'instant, il faut impérativement connecter une console Xbox ou bien un ordinateur à une TV pour pouvoir jouer via le cloud. Cela pourrait donc changer très bientôt.