Ivre, il tente de démarrer Windows XP sur un CPU Pentium à 1 MHz

Évidemment, en essayant de lancer Windows XP sur un tel CPU, il faut s'armer de courage… et de patience. En effet, alors que certains ordinateurs parviennent aujourd'hui à lancer Windows 10 ou 11 en quelques secondes, il faut attendre pas moins de trois heures pour permettre à Windows XP de se lancer ici. Un lancement dans la douleur, qui se termine qui plus est par un bon vieux « blue screen of death » au moment de quitter l'application.