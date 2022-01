Microsoft se réveille et retire la disquette comme source principale du gestionnaire de périphériques

Vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis plus de 20 ans, Windows n’a jamais osé se séparer complètement de son illustre périphérique de stockage et en gardait toujours des traces. Plus concrètement, jusqu’ici, lorsque l’on souhaitait accéder au gestionnaire des périphériques pour modifier nos drivers la première fois, c’est le lecteur « A:/ » qui était sélectionné par défaut, nous obligeant à le changer manuellement. Rappelons qu'il s'agissait anciennement du chemin d'accès de la disquette.