Microsoft dévoile des produits pour le télétravail dont un Surface Headphones 2 retravaillé

En plus du Headphones 2+, Microsoft a annoncé l'arrivée de deux autres casques un peu plus rudimentaires (l'un filaire, l'autre sans-fil), regroupés sous la gamme « Modern », et d'une petite enceinte USB vouée elle aussi aux calls sur Microsoft Teams. Les deux casques reprennent grosso modo les lignes du Surface Headphone 2, mais sont plus compacts. Le modèle filaire fonctionne en USB, tandis que son compère sans-fil peut tirer parti d'un dongle ou passer par une simple connexion Bluetooth. Ils sont tous les deux certifiés Microsoft Teams et disposent ainsi de commandes réservées au logiciel du géant de Redmond.

Conçu pour vous épauler dans le cadre d'appels à la maison, le « Modern USB Speaker » s'apparente de son côté à une petite enceinte Bluetooth à ceci près qu'il embarque deux micros à réduction de bruit qui permettront une meilleure captation des voix. Cette enceinte USB est elle aussi certifiée Microsoft Teams et profite de touches dédiées. Composée notamment de tissus et de silicone, son poids est annoncé à un peu plus de 180 grammes.

Question prix, le casque filaire « Modern USB Headset » sera proposé à 50 dollars outre-Atlantique. Microsoft ne précise pas encore le tarif du modèle sans-fil, mais les deux modèles arriveront sur le marché en juin. L'enceinte USB est pour sa part annoncée à 100 dollars et arrivera elle aussi en juin. Ces quelques accessoires complètent une nouvelle Webcam 1080p et un Surface Pro 4 équipé de processeurs AMD (Ryzen 4000 Renoir), présentés parallèlement.