Microsoft devrait annoncer une nouvelle webcam HDR centrée sur la confidentialité

Microsoft avait abandonné le marché des webcams depuis quelques années. Sa gamme LifeCam, qui avait fait ses débuts en 2006, n'a plus été mise à jour depuis 2011. 10 ans après, nous aurons donc enfin droit à une webcam estampillée Microsoft. Reste à savoir si une nouvelle famille de produits sera lancée ou si LifeCam sera ressuscitée.



Pour le reste des annonces attendues très prochainement, le Surface Laptop 4 devrait embarquer des puces Intel de 11e génération ou des puces AMD Ryzen de série 4000, et non 5000.

D'autres périphériques devraient aussi être dévoilés, notamment concernant l'audio, dont les informations manquent pour le moment. Enfin, un appareil sous forme de dongle devrait également faire parler de lui, mais sans plus d'indication sur sa fonction.