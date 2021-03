Windows 10 : bientôt la fin du dossier Objets 3D (que personne n'a jamais utilisé)

Depuis 2017, l'explorateur de fichiers de Windows 10 permet d'accéder aux dossiers Documents, Images, Musique, Téléchargements… mais aussi à un mystérieux dossier « Objets 3D ».

Un dossier utilisé par un nombre très (très) restreint d'utilisateurs de Windows 10, si bien que Microsoft va prochainement évincer ce dernier de l'explorateur de fichiers.

En effet, depuis la build preview 21322, le dossier en question n'apparaît plus aux côtés des indispensables Documents, Images, Musique, etc. Pas de panique toutefois, le dossier Objets 3D n'est pas pour autant supprimé de l'OS, mais une fois la mise à jour déployée, ce dernier « n'apparaîtra plus comme un dossier spécial dans Windows 10 ».