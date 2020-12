Microsoft offre un an de garantie sur la manette Xbox Elite Series 2, contre 90 jours auparavant

Bonne nouvelle pour les récents acquéreurs d'une manette Xbox Elite Series 2 ! Cela nous avait échappé lors de l'annonce, mais Microsoft offre désormais une période de garantie d'un an sur sa manette très haut de gamme. De quoi rassurer celles et ceux qui ont eu la chance de la trouver sous le sapin cette année.



Une belle prolongation, quand on sait que les clients n'avaient auparavant que 90 jours pour faire échanger ou réparer une manette défectueuse.

Une extension de garantie rétroactive

Sur son site, Microsoft indique qu'un faible pourcentage de sa clientèle lui a fait part de problèmes mécaniques émanant de leur Xbox Elite Series 2.

Pour s'assurer qu'un maximum de joueurs et joueuses pourront profiter au mieux de leur nouvelle manette, le constructeur a donc pris la décision d'étendre la période de couverture de la garantie de 90 jours à 1 an à compter de la date d'achat.

La bonne nouvelle, c'est que cette extension de garantie s'applique rétroactivement. Autrement dit : que vous ayez récemment acheté la Xbox Elite Series 2 ou que vous l'ayez depuis plusieurs mois, la garantie couvre désormais les 365 jours qui suivent.