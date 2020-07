La tablette tactile 10.3" Lenovo Tab M10 Plus V2 à prix cassé pendant les soldes d'été !

Nous sommes allés chez Darty pour dénicher cette promotion qui vous permettra d'économiser -21% sur le prix de base. La livraison à domicile standard et le retrait en magasin sont offerts à tous acheteurs. De leur côté, les adhérents Darty+ (30 jours gratuits puis 49€/an) auront accès à la livraison express sans frais supplémentaires. Enfin, vous aurez 15 jours pour charger d'avis et la garantie de base est valable pendant deux ans.

Passons maintenant aux caractéristiques de la Lenovo Tab M10+ qui embarque un écran avec une diagonale de 10,3 pouces et une définition de 1920 x 1200 pixels. Un processeur Mediatek Helio P22T est de la partie, accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Une telle configuration permet de naviguer sur l'interface et entre les applications sans aucune difficulté.