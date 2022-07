La mémoire DDR5 pourrait booster les performances des CPU Raptor Lake d'Intel de près de 20%

Intel devrait inaugurer sa nouvelle gamme de processeurs Raptor Lake mi-octobre avec les Core i9-13900K, Core i7-13700K et Core i5-13600K, en plus du chipset haut de gamme Z790 pour les cartes mères.

Chaque nouveau processeur entend se surpasser et proposer toujours plus de cœurs, plus de cache et des performances toujours meilleures que son aîné de la génération précédente. Pour l'aider dans cet exercice, il se pourrait que la DDR5 soit une compagne de choix.

C'est en tout cas ce qui est ressorti de benchmarks réalisés sur le Core i7-13700K. En performance multi-core, il a été enregistré un boost conséquent de 20 %. Ceci est toutefois à relativiser, car aucun gain de performance n'a été signalé en single-core. La DDR5 semble même s'être révélée 1 % moins performante que la DDR4, mais avec une marge d'erreur.

Si ces résultats préliminaires semblent prometteurs et confirment que la DDR5 se marie bien avec les processeurs Intel (la génération Alder Lake se montrait plus performante grâce à la DDR5), il est encore bien trop tôt pour savoir si Raptor Lake signera vraiment le chant du cygne de la DDR4.