Une première idée des performances DDR5 avec Alder Lake

Le plus décevant réside sans doute dans le chiffre de latence : 92,5 ns. Nos confrères soulignent que les timings de 40-40-40-85 ne sont sans doute pas étrangers à cette faiblesse. Il semblerait que le CPU utilisé pour ce test soit un Core i5-12600K et il est d'ailleurs possible d'observer - en bonus - un petit résultat single core sur CPU-Z : 785,6 points.