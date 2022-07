Le Core i9-13900K "Raptor Lake" est à l'aise sur CPU-Z même avec de la DDR4

La sortie de la 12e génération de processeurs d’Intel aura été l’occasion d’introduire une nouvelle architecture dite hybride associant des cœurs « performants » et des cœurs « efficaces », mais aussi le PCI Express 5.0 et la DDR5. S’il est encore trop tôt pour juger des progrès du PCIe Gen 5, nous avons voulu voir plus en détail le cas de cette mémoire vive de nouvelle génération.

