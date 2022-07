Windows 11 Pro est maintenant derrière Ubuntu en matière de performances

La configuration mise à l’épreuve est un peu différente de la précédente. Le PC embarque toujours un processeur Intel Core i9-12900K installé sur une carte mère ASUS ROG StriX Z690-E Gaming Wi-Fi. Il conserve 32 Go de DDR5 (2 x 16 Go) mais à 6 000 MT/s plutôt qu’à 5 400. Surtout, la précédente machine n’avait pas de carte graphique dédiée (elle se contentait de l’iGPU du Core), tandis que la nouvelle hérite d’une Radeon RX 6800 XT. Enfin, il y a toujours un SSD NVMe WD Black SN850, mais d’une capacité de 500 Go au lieu de 1 To.