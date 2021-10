Intel dévoile Loihi 2, le processeur neuromorphique de seconde génération

Intel parle d'un « cadre ouvert, modulaire et extensible » qui permettra donc « aux chercheurs et aux développeurs d'applications de converger vers des outils, des méthodes et des bibliothèques communes ». Capable de fonctionner sur diverses architectures, Lava offre une interopérabilité qui permet de travailler sur des plateformes actuelles pour évoluer, plus tard, vers du matériel neuromorphique.