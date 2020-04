Huawei : deux brevets pour un mobile à écran coulissant... qui ressemble au Xiaomi Mi MIX Alpha

Le concept de Huawei ressemble un peu à l'étonnant Mi Mix Alpha de Xiaomi

Étendre la surface d'affichage... en tirant sur un côté du châssis

Deux prototypes à l'étude

Alors que Samsung travaillait l'année dernière sur un possible smartphone à écran déroulable, et que le chinois TCL a d'ores et déjà présenté à quelques journaliste un prototype (non fonctionnel) d'appareil capable d'enrouler sa dalle pour passer d'un format tablette à un gabarit smartphone, voilà que Huawei serait aussi sur le coup.En plus de son Mate X et du récent Mate Xs , que Huawei vend d'ailleurs à perte, le géant chinois serait en train de travailler sur un autre projet mettant à contribution des dalles flexibles. Cette fois, le fabricant étudierait comment concevoir un smartphone à écran déroulable. C'est du moins ce que laisse entendre la publication par le groupe de deux brevets découverts par le site néerlandais, habitué de ce genre de trouvailles.Dans les faits, Huawei travaillerait à la création de deux prototypes, exploitant un peu différemment ce concept. Dans les deux cas, l'astuce consiste à permettre à une partie de la dalle de se dérouler de l'arrière du châssis vers l'avant, et de procéder à l'opération inverse lorsque l'utilisateur veut revenir à un format plus compact. Une fois replié, l'appareil ressemblerait ainsi fortement au Xiaomi Mi MIX Alpha dévoilé en septembre l'année dernière et dont l'écran est disposé tout autour du châssis.Le premier des deux brevets déposés par Huawei présente un produit disposant d'un cadre qui s'étend en même temps que l'écran, tandis que le second mise plutôt sur un appareil qui verrait toute la partie arrière de son châssis se déployer avec la dalle. Deux approches différentes pour un concept identique, qui permettraient, dans un cas comme dans l'autre, de doubler pratiquement l'espace d'affichage du smartphone une fois passé en mode tablette.Il est toutefois important de noter que la publication d'un brevet ne se concrétise pas toujours par le lancementd'un produit. Nombreux sont les brevets qui tombent ainsi rapidement dans l'oubli. Cela étant, Huawei a prouvé avec son Mate X être capable de prouesses dans le développement d'appareils innovants... Allant dans ce dernier cas jusqu'à la commercialisation d'un produit fini et fonctionnel.