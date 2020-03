Le concept phone Xiaomi Mi Mix Alpha se montre en vidéo

Des informations et contrôles de tous les côtés

Tout écran, mais pas glissant

Source : The Verge

En septembre 2019, Xiaomi nous présentait son Mi Mix Alpha , un concept phone qui fait la part belle à l'écran. Nous pouvons désormais avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble le smartphone grâce à une vidéo de prise en main publiée par le populaire YouTubeur américain Marques Brownlee (MKBHD).Pour rappel, le projet de Xiaomi est de proposer un appareil au châssis quasiment invisible avec l'écran qui recouvre la quasi intégralité de la surface du mobile : à l'avant bien sûr, mais aussi derrière et sur les tranches. Alors, comment optimiser tout cet espace occupé par la dalle ?Tout d'abord, la tranche de gauche est utilisée pour afficher les informations essentielles qu'on voit habituellement apparaître dans la barre de notifications : pourcentage de la batterie, connectivité, heure, alarme, Bluetooth, notifications...Sur la tranche droite, des boutons virtuels sont présents pour régler le volume et l'allumage. Le YouTubeur explique dans sa vidéo avoir raté à plusieurs reprises la commande qu'il souhaitait atteindre, et affirme qu'il est dur de s'habituer à l'absence de touches physiques.Lorsque l'on retourne le téléphone, c'est un tableau de bord qui apparaît, comprenant le contrôle de la musique en cours de lecture, la météo, un compteur de pas et des raccourcis vers d'autres outils. Une alternative à ce qu'on peut déjà retrouver en swipant depuis l'écran d'accueil. À chacun de se faire une idée pour estimer si l'option offerte par le Mi Mix Alpha est plus pratique.Autre fonctionnalité : les selfies peuvent être pris avec le capteur photo principal de 108 Mp sans problème, puisqu'un aperçu de la photo est proposé sur l'écran de derrière. Il n'y a d'ailleurs pas de modules photo frontaux. Cela permet de bénéficier d'une meilleure qualité pour ce genre de clichés, et n'est pas sans rappeller le Samsung Galaxy A80, bien qu'avec ce dernier c'est le set up photo rotatif qui rend possible l'usage du capteur principal pour la prise de selfies. Pour la reconnaissance faciale en revanche, ce système n'est pas des plus pratiques.On remarque en outre que l'écran est séparé en trois parties, mais que le design donne l'impression qu'il ne s'agit que d'une unique dalle. Étonnamment, MKBHD estime que la prise en main est plutôt bonne. Le verre est adhérent et non pas glissant comme on pouvait le craindre.À noter que la sortie du Mi Mix Alpha a été retardée fin 2019 ; il sera produit en faible volume et vendu au prix de 19 999 yuans (2 570 euros) en Chine. À ce jour, Xiaomi n'a communiqué aucune information quant un éventuel lancement en Europe.