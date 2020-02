En Chine, l’intégralité des stocks du Xiaomi Mi 10 a été écoulée en moins d’une minute

Lire aussi :

Xiaomi présente une vidéo 4K, a priori filmée avec son Mi 10 Pro



La cadence de production ralentie

Source : Playfuldroid

C'est le 12 février dernier que les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ont été présentés via une conférence à destination du marché chinois. Le lendemain, les ventes étaient enfin ouvertes et tous les exemplaires ont été écoulés en une poignée de secondes. Les stocks ont ensuite été renfloués... mais pas pour très longtemps !Ainsi, le Xiaomi Mi 10 Pro est arrivé sur les étals asiatiques ce mardi 18 février. Malgré son prix élevé fixé à partir de 4 999 yuans (soit 658 € HT), les acheteurs ont été au rendez-vous. Les stocks ont disparu à peine 55 secondes après la mise en vente. Selon Xiaomi, 200 millions de yuans (environ 26,4 millions d'euros) ont circulé sur cette courte période. Cela représente entre 33 000 et 44 000 unités écoulées.Pour le moment, Xiaomi n'a pas communiqué de nouvelles dates pour le réapprovisionnement des stocks des Mi 10 et Mi 10 Pro. En effet, l'épidémie de coronavirus a bouleversé les plans de la marque et les usines tournent actuellement au ralenti. Le virus, également à l'origine de l'annulation du Mobile World Congress de Barcelone, compromet aussi une sortie imminente des mobiles sur le continent européen.