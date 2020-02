Xiaomi présente une vidéo 4K, a priori filmée avec son Mi 10 Pro

Lire aussi :

Xiaomi déploie l'artillerie lourde niveau photo

L'entreprise a fait parvenir un Mi Pro 10 au réalisateur et photographie Luis Guanzon. Résultat : une vidéo de New York City magnifique - mais pas forcément représentative de ce que Monsieur-tout-le-monde pourra faire avec le smartphone.Luis Guanzon n'en est pas à son coup d'essai avec un smartphone. Il avait en effet déjà réalisé des films courts sur sa chaîne YouTube avec un iPhone 6 et un Google Pixel 2, en leur temps. Voici les images qu'il a pu réaliser avec le Mi Pro 10.On se doute bien sûr que la vidéo a été compressée avant d'arriver sur YouTube, et que le réalisateur a probablement utilisé un pied et différents artifices pour rendre ses images les plus belles possibles - ce qui n'est pas forcément accessible au premier quidam utilisant un Xiaomi Mi Pro 10.Néanmoins, les images sont belles et les caractéristiques de ce smartphone promettent de la qualité . On rappelle que le Mi Pro 10 est équipé d'un module principal de 108 Mp (huit lentilles) qui se conjugue avec un ultra grand-angle de 10 mégapixels (ƒ/2,2 ; six lentilles), un téléobjectif court de 12 mégapixels (ƒ/2,0) et un téléobjectif long de 8 Mp offrant un zoom hybride 10x avec OIS.