Comment Huawei "s'informe" des technologies d'Apple pour ses propres produits

Huawei a tout tenté pour comprendre le fonctionnement de l'Apple Watch

Quelques sous-traitants acceptent de produire des pièces brevetées par Apple

Ce ne sont pas ces révélations qui vont redorer le blason deaux États-Unis. Le constructeur chinois, récemment inculpé par les USA d'espionnage industriel, a fait l'objet d'une longue enquête du magazine en ligne The Information sur les stratagèmes mis en place pour récupérer les informations techniques des produits Apple.L'article relate plusieurs anecdotes en commençant par l'Apple Watch. Huawei a réalisé sa propre smartwatch et s'est fortement inspiré de la montre d'Apple, mais sonn'a pas convaincu les utilisateurs, à cause de performances très moyennes. Huawei a donc contacté directement un sous-traitant travaillant avec la Pomme et organisé une réunion pour lui demander de lui fournir le même capteur cardiaque.Les équipes de Huawei ont passé une heure et demie àpour obtenir le maximum d'informations techniques et le coût du composant. Huawei a bien indiqué que son dispositif serait très différent de celui d'Apple, mais l'un des ingénieurs a émis le souhait qu'ils puissent s'appuyer sur l' Apple Watch pour apporter des améliorations : «». Le fournisseur a finalement refusé l'offre, étant lié à Apple par un accord de confidentialité. «», explique un représentant de l'un des partenaires d'Apple.Huawei a également lorgné du côté des MacBook Pro, sortis en 2016, pour créer ses propres ordinateurs portables MateBook Pro . Le constructeur chinois se serait fortement inspiré dedéveloppée par Apple pour fixer l'écran de l'ordinateur à la carte mère, dont le procédé est breveté et protégé.Pour répliquer à l'identique ce composant, Huawei a contacté là encore plusieurs sous-traitants travaillant avec Apple. Beaucoup ont refusé, mais l'un d'entre eux a accepté de lui concevoir la pièce en s'inspirant des plans fournis par la Pomme.Enfin, pour pouvoir anticiper les prochains produits conçus à Cupertino, Huawei n'hésite pas à contacter d'anciens employés d'Apple pour leur faire passer un entretien d'embauche qui ressemble bien plus à un interrogatoire. L'un des candidats explique qu' «».Malgré les importantesmises en place par Apple pour ses sous-traitants chinois, il est difficile de tout surveiller et contrôler. Ce qui profite à Huawei qui, malgré cette mauvaise presse, voit ses parts de marché augmenter année après année.