Après une petite tape sur les doigts, Google va faciliter le transfert de vos données chez d'autres services

Aussi, le géant de la Silicon Valley s'est engagé à instaurer la « portabilité directe des données d'un service à l'autre ». Cette mesure rappelle fortement la Data Transfer Initiative. Initié par Google et regroupant plusieurs géants technologiques, ce projet a pour but de faciliter le transfert de l'ensemble des données personnelles enregistrées sur un service vers une plateforme concurrente. Par exemple, il sera possible de faire basculer toutes ses données Google vers iCloud en un seul clic.