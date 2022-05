Android 13 supportera nativement les écrans braille

Ainsi, la firme de Cupertino a récemment déclaré qu'Android 13 proposera une prise en charge native des écrans braille via la fonctionnalité Talkback. Il ne sera donc bientôt plus nécessaire de télécharger des applications externes comme BrailleBack. De nouveaux raccourcis seront directement inclus pour des tâches relativement basiques comme copier un texte, envoyer un SMS, lancer la lecture d'un livre et bien plus encore. Il ne sera ainsi plus obligatoire de passer par les commandes vocales pour effectuer ces opérations.