Google affirme essayer de réparer les problèmes d'application en arrière-plan sur Android

Plus concrètement, Google a exprimé que des fabricants d’appareils introduisaient diverses restrictions d’applications, souvent non documentées, et que cela pouvait alors considérablement compliquer la tâche des développeurs d’applications. C’est la raison pour laquelle la firme américaine a à cœur de travailler au plus près des constructeurs afin de trouver une solution. L’idée serait de mettre en place un système de gestion de batterie standardisé sur Android, ce qui rendrait ainsi inefficace toute manœuvre de la part des fabricants.