Tinder attaque Google en justice pour abus de position dominante

En septembre 2020, Google a modifié ses conditions d'utilisation, auxquelles sont soumises toutes les applications disponibles sur le Play Store. Selon celles-ci, les entreprises n'ont plus le droit de recourir à leur propre solution de paiement pour les achats in-app, microtransactions et autres abonnements.

Les développeurs avaient alors jusqu'en septembre 2021 pour mettre leurs applications en conformité, une date qui a été reculée à juin 2022 pour laisser le temps à tout le monde de s'adapter. L'échéance est donc imminente, et Match Group refuse toujours d'utiliser le système de paiement de Google.

Le taux de la commission que prélève le géant américain sur les transactions via son système de paiement lié au Play Store varie selon les cas et peut atteindre 30 %. Pour les apps de Match Group, ce taux est de 15 %, soit le plus bas possible pour les plateformes considérées comme majeures.