Google : fini les pages de résultats de recherche, la page devient infinie

La firme de Mountain View explique avoir constaté que les utilisateurs ont tendance à parcourir jusqu'à quatre pages de résultats, même s’ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient sur la première page. Ce défilement continu devrait donc faciliter l'accès à davantage de résultats, notamment pour offrir plus de choix pour les requêtes très ouvertes comme « Qu’est-ce que je peux faire avec des citrouilles ? ». Selon Google, cette intégration s’inscrit dans les évolutions déployées en janvier, qui visaient à faire évoluer les résultats de recherche sur smartphone , et notamment à rendre les textes plus lisibles et à prendre en charge les appareils avec des écrans bord à bord.