Google remballe finalement son projet de proposer des comptes bancaires

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui espéraient pouvoir ouvrir un compte en banque par le biais de Google Pay, la firme de Mountain View a donc annoncé qu'elle renonçait à cette possibilité. En cause, divers retards connus par Google mais aussi le départ de Caesar Sengupta. Ce dernier, qui occupait le poste de vice président de la firme et manager général des paiements de Google, a quitté l'entreprise en mars dernier pour fonder sa propre structure de technologie financière, baptisée Arbo Works.