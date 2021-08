Google détaille le fonctionnement de MUM, le prochain algorithme de son moteur de recherche

Tout l'intérêt de MUM réside dans l'apport pour l'utilisateur. Ce nouveau modèle d'intelligence artificielle à grande échelle doit faire en sorte que la recherche de l'utilisateur soit la plus optimale, à la fois en ce qui concerne la précision de la réponse et le temps qu'elle met à arriver. En faisant de la recherche sur Internet un service encore plus sophistiqué, on pourrait aboutir à une transformation en un assistant de recherche virtuel, toujours avec cet objectif de répondre à des requêtes complexes, qui nécessitent de prendre en considération, outre la requête, des notions de temps (jour de la semaine ; saison ; vacances etc.) et d'espace au sens large (comparaison entre deux destinations ; altitude etc.).