Google Workspace devient gratuit pour tout le monde et s'intègre dans un nouveau Gmail

Pour marquer cette disponibilité gratuitement à tous les utilisateurs, Google a facilité l'accès à Workspace en modifiant l'interface de Gmail, son application la plus connue de la suite, afin qu'il devienne possible d'utiliser simplement les autres services depuis l'app de messagerie, qui devient donc un véritable hub Workspace.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, nous avons par exemple une colonne tout à gauche pour basculer de la boîte au mail vers Chat, Spaces ou Meet. Et il est possible d'ouvrir et modifier des fichiers Docs, Sheets ou Slides directement depuis Gmail.

Une révolution pour le travail collaboratif, mais ceux qui ont recours à Gmail pour la simple gestion de mails pourraient modérément apprécier ces changements.