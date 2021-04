Le Palais Idéal du facteur Cheval débarque dans Google Arts & Culture

Si vous avez été scolarisée dans la Drôme (ou pas loin), il y a de très fortes chances pour que vous ayez participé à une sortie de classe au Palais Idéal du Facteur Cheval, à Hauterives. Il s'agit d'un palais aujourd'hui reconnu comme une œuvre d'art majeure, construit sans aucune règle d'architecture, par le facteur Ferdinand Cheval, de 1879 à 1912.

Alors que le palais est fermé au public depuis plus de six mois, le musée du facteur Cheval scelle un partenariat avec Google, afin de rendre accessibles de nombreux documents, et permettre au plus grand nombre de découvrir cet édifice à la fois unique et populaire. « Aujourd’hui, le bâtiment entre dans une nouvelle ère, celle du numérique, rendue encore plus nécessaire du fait du contexte sanitaire actuel ».