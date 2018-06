Canal+ tente de séduire les 18-25 ans avec une offre à moins de 10 €

Une volonté de plaire aux plus jeunes avec une offre à moins de 10 €

Canal+ en quête de modernisation

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Le groupe français s'adapte à notre époque et suit le mouvement de Netflix, avec un tarif plus attractif et une plus grande liberté d'engagement et de désengagement, pour les jeunes.C'est dans un communiqué de presse que Canal+ annonce la baisse des prix de son abonnement. À l'origine à 19,90 € par mois, sans engagement, le prix change pour passer à 9,95 € pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est la première fois que le groupe Canal propose une offre à moins de 10 € pour son service de vidéo enet en direct. Le nouveau prix entrera en vigueur pour la rentrée 2018-2019.Rien ne change sinon du côté de l'abonnement, les jeunes abonnés auront les mêmes services à disposition que ceux payant 19,90 €. Ils auront accès «». L'offre exclusivement digitale est accessible via myCanal, sur smartphone, tablette et PC.Le groupe de la chaîne cryptée tente de se moderniser en répondant aux attentes des 6 millions de Français âgés 18 à 25 ans. Un tarif d'abonnement abordable, avec la possibilité d'accéder sur n'importe quel écran en France et en Europe au service. Il n'est plus nécessaire de s'engager sur plusieurs mois, il sera possible de s'abonner et se désabonner au gré de ses envies, comme sur Netflix et OCS par exemple.Comme nous l'avons récemment appris, Canal+ a aussi décidé de rendre disponible son offre et ses services sur l'Apple TV 4K. En effet, le groupe a passé des accords avec la marque à la pomme pour remplacer son boîtier TV par celui de la firme à la pomme. Maxime Saada déclare même que l'Apple TV est «». Pour les abonnés payant 19,90 €, il est possible pour six euros de plus, en s'engageant sur 2 ans, de louer un décodeur Apple TV 4K et de profiter des services d'Apple et du groupe Français. L'Apple TV est vendue dans sa version la moins chère (32 Go) à 199 €.