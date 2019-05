Les bénéfices d'Apple au premier trimestre 2019 sont cinq fois supérieurs à ceux de Huawei

Apple vend moins et gagne plus

Apple est celui qui fait le plus de bénéfices

Source : Gizchina

Il y a peu,a dévoilé son rapport financier pour le premier trimestre de 2019. Si ses ventes sont bonnes, avec une progression de 39 % et un total de 59 millions de téléphones livrés , le fabricant ne réussit pas encore à dépasser son concurrent américain en termes de bénéfices.Ces dernières années,a vendu les téléphones les plus chers du marché. Si les ventes des derniers modèles ont chuté à cause des prix trop onéreux, cela a profité à ses concurrents. À l'instar de Huawei, qui avec un prix plus abordable, a pu vendre bien plus de téléphones. Cela lui a d'ailleurs permis de se classer directement derrière Samsung dans le classement des ventes de smartphones, renvoyant Apple au troisième rang.Si, pour ce premier trimestre , Huawei a réalisé un chiffre d'affaires de 26,8 milliards de dollars et un bénéfice de 2,1 milliards de dollars, il n'en est qu'àdes chiffres d'Apple. En effet, grâce à ses prix et malgré ses ventes en baisse, Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars et unEt si Huawei et Apple se classent respectivement deuxième et troisième en ce qui concerne les ventes de smartphones, Samsung qui est en tête n'a réalisé « que » 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires ainsi qu'un bénéfice de 5,3 milliards de dollars.