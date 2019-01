Prévisions 2019 : Huawei devrait conserver son avance sur Apple, Samsung toujours leader

La montée en puissance de Huawei

Une guerre commerciale désavantageuse pour le marché global

2018 a été une annéeau sein du secteur de la téléphonie mobile. Ainsi a-t-on observé la montée en puissance du constructeur chinois, dans un mouchoir de poche aux côtés d'en termes de parts de marché. Avant que la multinationale asiatique ne prenne l'avantage à l'issue du second trimestre, raflant au nez et à la barbe de la marque à la pomme la seconde place du classement.Depuis, les positions n'ont pas bougé d'un iota et devraient d'ailleurs rester telles quelles en 2019, comme le suggère un rapport rédigé par le cabinet d'étude TrendForce . L'organisme livre ainsi ses pronostics des douze prochains mois, plaçant l'incontestable leaderen pôle position, comme toujours, avec 20 % de parts de marché en moyenne. Derrière lui, Huawei conserverait sa seconde place avec 16 % de parts de marché.La firme de l'Empire du Milieu devrait même s'étendre sur, que sont l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud et tout particulièrement le Brésil. L'occasion de battre les 205 millions de smartphones écoulés en 2018.De son côté, Apple serait définitivement relégué en troisième position, la faute à une production en baisse (moins 189 millions d'iPhone fabriqués) faisant chuter ses PDM à 13 %.Tom Cook lui-même a d'ailleurs confirmé les ventes décevantes enregistrées par l'entreprise et a dû revoir ses prévisions à la baisse, la faute, notamment, à la guerre commerciale que se livre la Chine et les États-Unis . Un conflit à, selon TrendForce, dont les estimations prévoient une chute de 3,3 à 5 % par rapport à l'année 2018.