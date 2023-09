Apple TV+ est prêt pour lancer Monarch: Legacy of Monsters, sa série basée sur Godzilla et le MonsterVerse

Portée notamment par Kurt Russell, John Goodman, ou encore Anna Sawai et Kiersey Clemons, cette série Apple TV+ se déroule dans un contexte où le monde entier a maintenant connaissance de l'existence des monstres comme Godzilla et Kong. Se déroulant sur trois générations, l'intrigue suit deux frères et sœurs sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch.