Après le cinéma, Godzilla va poursuivre sa route en série sur Apple TV+

En 2014, Legendary lançait Godzilla. Le film réalisé par Gareth Edwards marquera le début du Monsterverse, où le kaiju croisera ensuite la route d'autres monstres et Titans dans Godzilla: King of the Monsters (2019) et Godzilla vs Kong (2021). Aujourd'hui, Apple TV+ annonce qu'une série en live-action ancrée dans cet univers est en chantier.

Chris Black (Star Trek Enterprise) en sera le showrunner, tandis qu'à la création, on retrouvera Robert Kirkman (The Walking Dead) et Matt Fraction (connu pour les comics Hawkeye).

Côté intrigue, Apple dévoile simplement qu'elle se déroulera après la bataille entre Godzilla et les Titans à San Francisco dans le premier film, qui avait révélé au monde l'existence de ces monstres. On y suivra une famille durant un parcours qui va révéler des secrets et ses liens avec l'organisation secrète Monarch.