Bientôt terminée, la période d'essai de 7 jours à Apple TV+ ?

Le site web d'Apple au Royaume-Uni a été discrètement mis à jour il y a quelques jours, et certains ont remarqué que la mention indiquant la période d'essai gratuite de 7 jours a disparu. Les nouveaux utilisateurs n'ont d'autre choix aujourd'hui que de passer immédiatement à la caisse pour découvrir les aventures de Ted Lasso, ou les nouvelles saisons de The Morning Show et de Foundation.

Tim Cook, le P.-D.G. du groupe, avait déclaré dans les mois qui ont succédé au lancement d'Apple TV+ que le service était destiné à être rentable, et que les milliards de dollars investis devraient être récupérés à moyen terme. C'est pourquoi l'offre d'essai d'un an pour tout achat d'un produit Apple est passée à seulement 3 mois. Le prix de l'offre d'abonnement est quant à lui passé de 4,99 à 6,99 euros par mois, une décision commune à l'ensemble des services de SVoD, qui ont fait grimper progressivement leurs prix ou opté pour des offres avec publicité, dans l'espoir de gagner davantage d'argent sur chaque souscription.

En France, l'offre d'essai de 7 jours est toujours présente à l'heure où nous écrivons cet article, mais pour combien de temps encore ? Apple pourrait avoir la tentation dans un futur proche d'appliquer cette nouvelle politique à l'ensemble des pays dans lesquels le service est disponible.