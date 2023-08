Comment Apple veut renforcer encore plus la sécurité des applications iOS

Apple espère contrer cette pratique en demandant aux développeurs de justifier avec plus de précision pourquoi ils utilisent telle ou telle API jugée sensible. L'entreprise affirme que certaines API sont utilisées non pas pour des raisons de sécurité des réseaux ou de prévention de la fraude comme les entreprises peuvent l'expliquer. Elles seraient plutôt très utiles aux spécialistes du marketing, qui les utiliseraient de manière excessive pour suivre les utilisateurs sans leur consentement.