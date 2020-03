Brave : une empreinte différente par navigation et session pour être totalement intraçable

© Brave

Que faire contre le fingerprinting ?

Un constat posé par le navigateur Brave , qui travaille sur une fonctionnalité permettant de se soustraire à cette filature permanente.Quel navigateur est utilisé, avec combien d'extensions, affichant quelles polices, sur quel type de machine, ... Depuis l'annonce par Google du blocage systématique des cookies tiers sur Chrome d'ici deux ans, les annonceurs etont resserré leur focale non plus sur lestraditionnels, mais bien sûr les empreintes du navigateur des internautes.Les informations abordées ci-dessus, couplées à d'autres (notamment le calcul de performances de certaines API) dessinent une image extrêmement précise de la personne qui est en train d'utiliser un navigateur. Tout comme nos empreintes digitales, l'empreinte de notre navigateur est unique et permet de nous identifier avec précision.Nous suivre à la trace sur le Web est donc particulièrement aisé une fois que les annonceurs ont récupéré cette fameuse empreinte. Un énorme problème de confidentialité, admet Brave, que le navigateur compte bien adresser dans les prochains mois.Ces derniers mois, les initiatives prophylactiques envers le fingerprinting ne remportent pas vraiment la faveur de Brave. Pourtant, Firefox jusqu'à Safari ont tous deux déployé des mesures permettant de s'en prémunir a minima. Insuffisant, juge Brave, qui pointe en réalité une inefficacité dans les méthodes employées par Mozilla et Apple.Avec sa future fonctionnalité (d'ores et déjà intégrée à Brave Nightly) Brave ambitionne de créer une nouvelle empreinte de navigateur à chaque nouvelle session. «», expliquent les développeurs de Brave. «».Pour l'heure, les résultats ne sont pas franchement probants. En se soumettant au test proposé par Brave sur son billet de blog (en utilisant l'outil Fingerprint.js ), Brave Nightly ne semble pas réinitialiser son empreinte à chaque nouvelle connexion. Mais rappelons que le développement de la fonctionnalité n'en est encore qu'à ses balbutiements.Dans l'attente, les utilisateurs Firefox peuvent toujours installer l'extension CanvasBlocker pour tenter de réduire la lisibilité de leur empreinte numérique. Néanmoins, la méthode utilisée ici altérera le code de certains sites Web, qui pourraient ne plus s'afficher correctement. Un problème que Brave ambitionne justement de résoudre avec sa méthode.