Vous ne marcherez jamais avec ces sneakers Apple... et de toute façon, elles sont bien trop chères

On les appelle les « Omega Sports Apple Computer Sneakers » et elles sont actuellement mises en vente par la maison américaine Sotheby's. Jamais commercialisées, et distribuées en seulement quelques exemplaires, ces chaussures blanches arborent l'ancien logo arc-en-ciel de la marque à la pomme. Il s'agit d'un modèle homme, en taille 44,5, qui accuse quelque peu le poids des années. Bien que cette paire soit parfaitement neuve, Sotheby's précise qu'elle présente tout de même des signes de vieillissement notables tels que des marques et des jaunissements. Notez qu'elles ont donc de grandes chances de s'user plus facilement…