Le meilleur jeu du monde (et de tous les temps) va arriver sur iOS, 30 ans après

En 30 ans d'existence, Myst s'est sans conteste installé comme un monument des jeux d'aventure point & click faisant la part belle aux énigmes et aux casse-tête, le tout dans une ambiance proprement onirique. Une première version remise au goût du jour avait fait son apparition au début des années 2000.

Puis un remaster en bonne et due forme, avec des graphismes haute résolution en 3D plus photoréalistes portés par l'Unreal Engine, est venu sublimer ce titre à l'iconique direction artistique en 2022 sur PC et casques VR, pour le plus grand plaisir des fans et pour faire découvrir ce titre culte aux jeunes générations.

C'est donc cette version qui a été utilisée pour ce portage iOS, qui ne dispose malheureusement pas encore de date de sortie définie. En attendant, la version originale de Myst est disponible sur l'App Store, affichée à 5,99 euros. Libre à chacun de décider si des graphismes magnifiés justifient les 10 euros supplémentaires pour la nouvelle édition à venir.