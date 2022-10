Vous aussi vous voulez voir votre pourcentage de batterie sur iPhone ? Voilà comment faire

Avant toute chose, assurez-vous que votre smartphone prend bien en charge cette fonction, puisque certains iPhone sous iOS 16 en sont privés. Les smartphones à partir de l'iPhone X et plus récents sont compatibles, sauf quatre modèles : iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini et iPhone 13 Mini. Les iPhone SE de 2e et 3e génération, ainsi que les iPhone 8 et 8 Plus sont également supportés.

L'option n'est pas activée par défaut, vous devez vous rendre dans les Paramètres, puis dans la section Batterie. Là, vous trouverez une option Pourcentage de la batterie, appuyez sur le curseur et le tour est joué ! Depuis n'importe où sur votre iPhone, vous aurez désormais accès à cette information.

Si votre iPhone fait partie de ceux qui n'ont pas le droit à cette fonction, vous pouvez vous rabattre sur le widget de batterie intégré avec iOS 16. Par défaut, il indique le pourcentage de batterie d'accessoires, comme des AirPods, mais vous pouvez le personnaliser pour montrer celui de l'iPhone. C'est moins pratique, mais mieux que rien.