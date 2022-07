Sur Windows, iCloud peut désormais générer des codes à usage unique

iCloud

iCloud est un service de stockage et synchronisation cloud pensé et conçu quasi exclusivement pour les terminaux d’Apple. C’est un service extrêmement simple à utiliser qui offre des espaces de stockage à des prix attractifs. Ses fonctionnalités de synchronisation et de partage entre les Mac, les iPhone et les iPad sont tout à fait remarquables et apportent un vrai confort d’utilisation au quotidien. En dehors de l’écosystème d’Apple, iCloud n’a en revanche aucun intérêt.

Pour des tarifs identiques ou très proches, les services cloud concurrents tels que Dropbox, pCloud ou Google Drive offrent beaucoup plus de fonctionnalités que cela soit pour travailler sur des documents, partager des contenus, lire des fichiers multimédias, etc. Autant de possibilités qu’iCloud réservent dans une moindre mesure uniquement aux utilisateurs d’Apple…