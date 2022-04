Apple débranche macOS Server

Mais dans un document publié il y a quelques jours, et après plus de deux décennies d’existence, Apple a officialisé l’arrêt de macOS Server. Force est de constater que depuis l’arrivée de macOS High Sierra, macOS Server a peu à peu perdu en intérêt tant nombre de ses fonctionnalités les plus populaires (serveur de cache, serveur de partage de fichiers et serveur Time Machine) ont finalement migré vers le système d’exploitation macOS.