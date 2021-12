iOS 15 serait installé sur près de 60 % des terminaux compatibles

En l’espace d'une dizaine de jours, iOS 15 était déjà installé sur près de 20 % des appareils compatibles en circulation dans le monde. Deux mois plus tard, ce chiffre atteint plus de la majorité révèle le site Mixpanel. Les dernières données montrent en effet que le dernier système d’exploitation signé Appel a été déployé sur presque 60 % des iPhone. Cela prend évidemment en compte les nouveaux iPhone 13 , qui sont livrés avec, mais aussi les modèles plus anciens qui bénéficient d’un suivi plus long que la concurrence.