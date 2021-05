Insolite : un MacBook Pro modifié avec clavier mécanique (par contre, il ne ferme plus...)

Surnommé « Mechbook », l'appareil a nécessité de nombreuses modifications pour être en mesure d'accueillir tant bien que mal un tel clavier. Notons que le modèle utilisé pour l'expérience est un MacBook Pro datant d'avant 2016 : il embarque en effet toujours une connectique généreuse, contrairement aux versions lancées par la suite… limitées à des ports USB-C et Jack 3,5 mm uniquement. Beaucoup plus fins et moins propices au démontage, les modèles actuels n'auraient probablement pas permis ce changement de clavier.

Quoi qu'il en soit, Squashy Boy a dû sérieusement mettre la main à la pâte pour mener à bien son projet. Il a notamment fallu retirer l'ancien clavier du châssis et procéder à quelques découpes minutieuses pour dégager complètement l'espace nécessaire. Une partie du travail a toutefois été facilitée par le recours à un clavier mécanique connecté en Bluetooth. Parfait pour éviter d'avoir à connecter directement le clavier à la carte mère.