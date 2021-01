Apple va produire le biopic sur Napoléon de Ridley Scott

Selon le média américain Deadline, le début de la production de Kitbag n'est pas prévue avant 2022. Nous ne sommes pas près de voir le film débarquer sur Apple TV+, mais Apple a d'autres projets dans les cartons. Apple a récemment annoncé la production de Killers of the Flower Moon, un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Et chez Clubic, nous attendons évidemment l'arrivée de la série Fondation, adaptée des livres de SF d'Isaac Asimov.