Apple prête à distribuer des masques pour la réouverture de ses Store

Façade de l'Apple Store Fifth Avenue, à New York / © Nathan Le Gohlisse pour Clubic

Si aucune date officielle n'a encore été annoncée concernant la réouverture des Apple Store français (début juin est néanmoins pressenti), Apple travaille à la réouverture la semaine prochaine de 12 boutiques sur 29 au Canada. Aux États-Unis, la firme prévoit d'accueillir à nouveau du public dans au moins 25 de ses Store… et cette fois dès cette semaine. Pour assurer la sécurité de ses employés comme de ses clients, le groupe a dévoilé les mesures qu'il compte mettre en place sur les points de vente concernés.

Alors que le déconfinement s'amorce petit à petit en Europe comme outre-Atlantique, Apple réfléchit à la manière la plus sûre de réouvrir ses magasins. Aux États-Unis, dans les États déconfinés, la marque à la pomme a dévoilé son plan d'action à grands renforts de masques… mais pas seulement.

Apple prévoit en outre de contrôler la température des clients à l'entrée de ses magasins. Des aménagements sont également prévus à l'intérieur des boutiques pour permettre de respecter plus facilement les recommandations en matière de distanciation sociale. La marque prévoit d'ailleurs de filtrer les entrées pour éviter que trop de monde ne pénètre en même temps dans un point de vente. Une manière aussi pour Apple de permettre « un service personnalisé, au cas par cas, dans le Genius Bar (SAV d'Apple) et partout dans le magasin ».

Première mesure, la plus évidente peut-être : le port du masque sera obligatoire pour le personnel des Apple Store et pour les visiteurs. Apple précise néanmoins que des masques pourront être fournis aux clients n'en portant pas. La firme a donc dû mettre la main sur des stocks suffisamment importants.

Des mesures d'hygiène renforcées

Plus accessoirement, des messages d'information relatifs à l'épidémie seront affichés un peu partout dans les boutiques de la Pomme. Le strict (et fréquent) nettoyage des locaux, meubles, présentoirs et appareils exposés est aussi d'actualité. Une bonne nouvelle, notamment pour les appareils en démonstration, qui ont effectivement vocation à être manipulés par de nombreux clients.

Apple prévoit également de mettre en place le dépôt et/ou le retrait des appareils achetés ou amenés en SAV à l'extérieur de certains magasins. La firme recommande enfin de continuer à privilégier les achats en ligne lorsque c'est possible. Même chose pour le service après-vente et les services AppleCare.

Dernier point et pas des moindres, Apple se réserve le droit de fermer de nouveau ses Store en fonction, notamment, des recommandations formulées par les autorités locales. L'ensemble de ces mesures devrait logiquement s'étendre en France et plus généralement au sein des Apple Store européens.