Amazon lance son concurrent à Clubhouse, spécialisé dans la diffusion de musique

Les rumeurs étaient nombreuses sur ce projet d'Amazon, c'est désormais officiel, l'entreprise vient de sortir Amp en version bêta. Le principe est simple : un hôte de salon diffuse ses musiques parmi une sélection « de millions de titres sous licence » et des personnes peuvent rejoindre le salon pour écouter et échanger en vocal entre chaque morceau. Pour le moment, le test bêta ne se fait qu'aux États-Unis et sur iOS et nous ne savons pas encore quand viendra la version Android ou si une version desktop verra le jour.