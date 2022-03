Google revoit légèrement l'ergonomie de son application Google Recorder

Google Recorder 3.5 est là, avec quelques changements d’interface. Au-delà de l’écran d'accueil qui gagne en espacement, des animations de défilement améliorées et de l’arrivée d’une nouvelle barre de recherche, toutes les nouveautés se trouvent principalement dans les menus d’enregistrement, qui gagnent en clarté et en harmonisation. Les boutons d'avance et de retour rapides s'agrandissent pour être à la même taille que le bouton jouer/pause, qui passe d’ailleurs d’un design rectangulaire arrondi à un cercle simple.